Псковское отделение Соцфонда запустило Telegram-чат для работодателей региона

17:50, 19 августа 2024, ПАИ

Отделение Социального фонда России по Псковской области запустили Telegram-чат «ОСФР по Псковской области работодателям», сообщили ПАИ в региональном отделении Соцфонда.

Цель этого чата – консультационная и информационная поддержка страхователей по вопросам, входящим в компетенцию ОСФР. Подключиться к чату для работодателей можно, перейдя по ссылке https://t.me/sfr070.

«Эксперты Отделения СФР по Псковской области готовы помочь разобраться в вопросах персонифицированного учёта, администрирования страховых взносов, в вопросах по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по выплате пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», – пояснила управляющий отделением Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Консультации в чате проводятся в течение рабочего дня и носят общий характер. Ответы на вопросы, поступившие вне рабочего времени, а также в выходные или праздничные дни, размещаются в чате в течение следующего рабочего дня. Режим работы: понедельник–четверг – с 8:30 до 18:00 часов, пятница – с 8:30 до 15:30 часов.

Все эти вопросы также можно задать в региональном контакт-центре для страхователей по телефону (8 8112) 70-02-01. Также для граждан работает телефон контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8-800-200-00-98. За консультацией псковичи могут обратиться и через аккаунты регионального отделения СФР соцсетях.