Спортсмены Псковской области заняли призовые места чемпионата по биатлону

18:21, 19 августа 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области заняли призовые места чемпионата Смоленской области по биатлону. Соревнования прошли в посёлке Пржевальское на биатлонном комплексе «Чайка» в Смоленской области с 16 по 18 августа. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичка Полина Макеева заняла второе место в гонке кросс-спринт и выполнила норматив второго разряда. Себежанин Даниэль Вавере завоевал золото и серебро, а его землячка Ульяна Тихомирова выиграла бронзу, также выполнив норму второго разряда.

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