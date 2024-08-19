Три человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Псковской области

18:19, 19 августа 2024, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет у деревни Лифаново в Бежаницком районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Трёх человек из автомобиля повезли в медучреждение. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.