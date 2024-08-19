Три человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Псковской области
Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет у деревни Лифаново в Бежаницком районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Трёх человек из автомобиля повезли в медучреждение. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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