До 26 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 20 августа
Переменная облачность ожидается в Псковской области 20 августа. Ночью местами будут идти кратковременные дожди, днём – без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть северный ветер со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление будет низким.
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