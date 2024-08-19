Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2024» пройдёт в Пскове 23 августа

18:14, 19 августа 2024, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2024» пройдёт в Пскове 23 августа. На ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств области, сообщили ПАИ в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

На ярмарке можно приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, мёд, саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.

Ярмарка пройдёт на улице Пушкина в Пскове с 8:00 до 15:00.