Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2024» пройдёт в Пскове 23 августа
Областная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2024» пройдёт в Пскове 23 августа. На ярмарке будет представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств области, сообщили ПАИ в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.
На ярмарке можно приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты, мёд, саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.
Ярмарка пройдёт на улице Пушкина в Пскове с 8:00 до 15:00.
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