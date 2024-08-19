Псковский музей впервые за долгое время организовал тур в Вечашу

18:41, 19 августа 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник впервые за много лет организовал тур в музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше, расположенный в Плюсском районе. Гости из Москвы, Пскова, Острова и Печор побывали в месте, где жил и работал всемирно известный композитор. Подробности поездки рассказали в пресс-службе музея.

Началась программа тура с экскурсии по усадебному дому, где посетители увидели не только постоянную экспозицию, но и смогли побывать на выставке «Что ни опера, то сказка». Это совместный проект Псковского музея и Национального музея музыки.

Гости увидели эскизы декораций к постановкам опер Римского-Корсакова, театральный костюм Шаляпина для роли Ивана Грозного, скульптуры малых форм, изображающие героев опер композитора и многое другое.

Также участники тура одними из первых рассмотрели мемориальный гарнитур, который совсем недавно праправнучка Римского-Корсакова Ольга Фаворская передала в дар Псковскому музею-заповеднику.

После экскурсионной программы посетители отправились на прогулку по парковым аллеям.