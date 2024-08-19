Новый колокол освятили в Спасо-Преображенском храме в Новоржевском округе
Новый колокол освятили в Спасо-Преображенском храме в деревне Вехно Новоржевского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».
Литию в связи с праздником служил епископ Великолукский.
После литургии был совершён чин освящения нового колокола.
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