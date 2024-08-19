Новый колокол освятили в Спасо-Преображенском храме в Новоржевском округе

19:00, 19 августа 2024, ПАИ

Новый колокол освятили в Спасо-Преображенском храме в деревне Вехно Новоржевского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Литию в связи с праздником служил епископ Великолукский.

После литургии был совершён чин освящения нового колокола.