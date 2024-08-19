Телеграм-чат для работодателей региона запустило Отделение СФР по Псковской области

19:24, 19 августа 2024, ПАИ

Телеграм-чат «ОСФР по Псковской области работодателям» запустили в региональном отделении Соцфонда. В чате осуществляется консультационная и информационная поддержка страхователей, сообщили ПАИ в Соцфонде.

«Эксперты Отделения СФР по Псковской области готовы помочь разобраться в вопросах персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, в вопросах по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по выплате пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», – пояснила управляющая Отделением Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Консультации в чате проводятся в течение рабочего дня и носят общий характер. Ответы на вопросы, поступившие вне рабочего времени, а также в выходные или праздничные дни, размещаются в чате в течение следующего рабочего дня. Режим работы: понедельник-четверг – с 8:30 до 18:00, пятница – с 8:30 до 15:30.

Подключиться к чату для работодателей можно, перейдя по ссылке https://t.me/sfr070.