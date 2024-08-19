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Свой 95-й день рождения отмечает опочанка Софья Фёдорова

Свой 95-й день рождения отмечает опочанка Софья Фёдорова сегодня, 19 августа. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Свой 95-й день рождения отмечает опочанка Софья Фёдорова. Фото: газета «Красный маяк»

Именинницу поздравил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. «Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Желаю, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо вам!», – сказал Юрий Ильин.

Софья Тихоновна родилась в деревне Волково (ныне Варыгинское территориальное управление). Во время войны принимала участие в строительстве железной дороги. В мирное время трудилась рабочей на Опочецком хлебозаводе, откуда и вышла на пенсию. Является труженицей тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

По традиции юбилярше было вручено поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина, памятные подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы муниципалитета.

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