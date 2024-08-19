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«Смесь Логачевой» применили специалисты в ходе реставрации Пороховых погребов Псковского кремля

Для устройства отмостки Пороховых погребов Псковского кремля реставраторы подобрали специальную методику. Отреставрированный памятник требует сохранения от влаги, которую впитывает псковский бутовый камень. Из этого камня построено здание Пороховых погребов, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Специальную методику применили реставраторы для устройства отмостки Пороховых погребов Псковского кремля. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Для санации от излишней влаги была изготовлена так называемая «смесь Логачевой». Благодаря свойствам этого состава, получается дышащая поверхность. Воду смесь не пропускает, а наоборот, вытягивает, абсорбирует и не дает отсыревать стенам. В процентном соотношении «смесь Логачевой» состоит из извести, цемента, песка и древесного угля. Защита от влаги устроена внутри Пороховых погребов и снаружи, по периметру. Смесь уложена вдоль стен на глубину 25 сантиметров при ширине 15 сантиметров. Сверху размещены камни отмостки. В Пороховых погребах использовался гранитный булыжник», – пояснили специалисты.

Предполагается, что эта же методика будет применена и при устройстве полов в Троицком соборе. Реставраторы изготавливают смесь на месте проведения работ, руководствуясь пропорциями, обозначенными в составе. Компоненты приобретаются на специализированных базах.

Отметим, первое упоминание о Пороховых погребах в Псковском кремле относится к 1608 году. На протяжении всего XVII века в Пороховом погребе хранились артиллерийские припасы.
В 1701 году в связи с начавшейся Северной войной, по указу Петра I вдоль восточной стены Кремля было устроено земляное укрепление – куртина, в состав которой был включен и Пороховой погреб.

В 1966 году проведены археологические раскопки, в 1972 году начались реставрационные работы, которые перерывались на десятилетия.

Сейчас Пороховые погреба – место культурных мероприятий, выставок, концертов, мастер-классов.

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