В Псковской области штаб «Мы вместе» открыл сбор гумпомощи для жителей Белгородской области

20:42, 19 августа 2024, ПАИ

Региональный штаб «Мы вместе» открывает сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

Мирные жители Белгородской области в настоящее время имеют острую необходимость в продуктовых и непродовольственных наборах. Необходимы гречка, рис, макароны, сахар, мука, масло растительное, чай, сгущенное молоко, кондитерские изделия (баранки, печенье, пряники). Среди непродовольственных товаров: зубная паста, зубная щётка, жидкое мыло, порошок стиральный, моющее средство, шампунь, постельное белье, одеяла, пледы, подушки.

Принести гуманитарную помощь можно в штаб на улице Конной, 2. Кроме того, желающие могут отправить пожертвование по официальным реквизитам.