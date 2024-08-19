В Псковской области штаб «Мы вместе» открыл сбор гумпомощи для жителей Белгородской области
Региональный штаб «Мы вместе» открывает сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.
Мирные жители Белгородской области в настоящее время имеют острую необходимость в продуктовых и непродовольственных наборах. Необходимы гречка, рис, макароны, сахар, мука, масло растительное, чай, сгущенное молоко, кондитерские изделия (баранки, печенье, пряники). Среди непродовольственных товаров: зубная паста, зубная щётка, жидкое мыло, порошок стиральный, моющее средство, шампунь, постельное белье, одеяла, пледы, подушки.
Принести гуманитарную помощь можно в штаб на улице Конной, 2. Кроме того, желающие могут отправить пожертвование по официальным реквизитам.
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