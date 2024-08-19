Новая дорожная техника поступила в распоряжение печорских муниципальных предприятий

21:00, 19 августа 2024, ПАИ

Новая дорожная техника поступила в распоряжение печорских муниципальных предприятий. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на главу Печорского муниципального округа Валерия Зайцева.

Тракторы МТЗ 320 и МТЗ 82.1 с отвалом и щёткой с поливом, а также прицепная подметально-уборочная машина марки «Пума» будут работать в МП «Благоустройство», экскаватор-погрузчик TLB 827 – в МП «Печорские теплосети».

Дорожная техника приобретена в рамках областной субсидии в соответствии с распоряжением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

После оформления всей необходимой документации и подбора водителей новенькая техника начнет работу на улицах Печор.