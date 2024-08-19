В Псковской области выбрали лучшие инклюзивные школу и детский сад

21:28, 19 августа 2024, ПАИ

В Псковской области завершился региональный этап XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024» и «Лучший инклюзивный детский сад». Об этом ПАИ сообщили в ПОИПКРО.

По итогам конкурса в номинации «Лучшая инклюзивная школа» победителем признан Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. Самойлова в Пскове.

В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» победил детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 22 «Теремок» в Пскове.