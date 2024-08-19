В нескольких муниципалитетах Псковской области перекроют дороги из-за тренировочных сборов по авторалли с 24 по 28 августа

21:45, 19 августа 2024, ПАИ

С 24 по 28 августа на территории Новоржевского муниципальном округе, Бежаницкого и Пустошкинского районов пройдут тренировочные сборы по авторалли. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Временное прекращение движения транспорта вводится по некоторым участкам автодорог.

В субботу, 24 августа с 10:00 до 18:00 вводится ограничение на участке автодороги Пожни – Шалахово – Столпово (от деревни Пожни до деревни Колпино и от деревни Колпино до деревни Тимоново Пустошкинского района)

В понедельник, 26 августа, с 14:00 до 19:00 ограничат движение на автодороге Рахнихино – Разбегаево (от деревни Дорохово до деревни Конохово и от деревни Молчаново до деревни Разбегаево Новоржевского муниципального округа).

Во вторник, 27 августа, с 10:00 до 18:00 движение будет закрыто по автодороге Новоржев – Кудеверь (от деревни Апросово до деревни Луневка, от деревни Тарасово до деревни Самсониха, от деревни Самсониха до деревни Плавно и от деревни Плавно Новоржевского муниципального округа до деревни Зубково Бежаницкого района).

Также 27 августа с 10:00 до 18:00 движение ограничат на автодороге Бежаницы – Кудеверь - Болгатово (от деревни Аксёново до деревни Туровские Холмы Бежаницкого района).

В среду, 28 августа, с 10:00 до 18:00 будет перекрыта автодорога Овчино – Дубровы – Литово (от деревни Литово до деревни Перхово и от деревни Перхово до деревни Пришвино Новоржевского муниципального округа)