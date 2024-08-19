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Общество

Сельхозпредприятия Псковского района заняты уборкой зерновых культур

Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочей поездки в ОПХ «Родина» побывала на полях сельхозпредприятия. На сегодняшний день аграрии убрали 86 гектаров ячменя. Валовый сбор составил 169 тонн, из них 146 тонн заготовлено на плющение. Об этом сообщила Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сельхозпредприятия Псковского района заняты уборкой зерновых культур. Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Всего хозяйству предстоит убрать зерновых с площади 217 гектар.

Как пояснил директор ОПХ «Родина» Александр Сошников, все убранное зерно идет на нужды животноводства. В этом хозяйстве зерно заготавливается методом плющения с добавлением консервантов в пленочных рукавах. Заготавливаемое зерно не требует дополнительной сушки и может храниться весь год.

Также на поля вывели свои комбайны механизаторы СПК (колхоза) «Передовик», ЗАО «Агрофирма «Победа», ОПХ «Родина», ООО «ПсковАгроИнвест» и ООО «СЛС Псковагро». На сегодняшний день зерновые убраны с площади 1 тысячи гектар, намолочено – 3100 тонн.

«Всего труженикам села нашего района предстоит убрать озимые и яровые зерновые культуры с площади 3,5 тысячи гектар. Перед механизаторами стоит непростая задача – убрать выращенный урожай без потерь и в оптимальные сроки, невзирая на капризы погоды», – отметила Наталья Фёдорова.

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