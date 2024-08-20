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Общество

Правительство поддержало льготы для турпоездок в дружественные страны

Правительство поддержало законопроект, который снижает размер финансового обеспечения ответственности туристического оператора при продаже туров в дружественные страны. Положительный отзыв на депутатский законопроект опубликован в электронной базе данных парламента, пишет «Интерфакс».

Авторы законопроекта предлагают ввести в закон об основах туристской деятельности статью: «Реализация туристского продукта в дружественные страны». При продаже туристского продукта, состоящего исключительно из услуг, оказываемых на территории стран, перечень которых установит правительство, туроператоры вправе сформировать финансовое обеспечение ответственности туроператора в размере 500 тысяч рублей.

Сейчас такое обеспечение установлено для туроператоров в сфере внутреннего туризма или въездного туризма. Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, обеспечение составляет 5% от общей цены туристского продукта, но не менее 50 млн рублей.

«Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, вправе не учитывать общую цену туристского продукта в страны, перечень которых устанавливается правительством, при исчислении размера финансового обеспечения ответственности туроператора на новый срок», – говорится в документе.

Первое чтение законопроекта намечено на 17 сентября.

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