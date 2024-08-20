Жители Псковской области составили рейтинг самых престижных профессий

08:33, 20 августа 2024, ПАИ

Жители Псковской области составили рейтинг самых престижных профессий, сообщает hh.ru.

Опрос жителей региона показал, что в большинстве своем (в 56% случаев) респонденты считают, что работа ИТ-специалиста наиболее престижная сейчас. На втором месте оказалась по престижности профессия ученого или исследователя – за нее отдали голоса еще 38%, на третьем – инженеры с высшим образованием (23%). На четвертом месте по престижности – врачи и мед. персонал (20%), на пятом – творческие профессии (11%), на шестом – квалифицированные рабочие (9%), а на седьмом – офисные сотрудники типа бухгалтера, администратора и др.

Чаще всего в престиже рабочих профессий не сомневаются те, кто трудятся в сфере транспорта и логистики (30%), а также сами являются производственными специалистами (23%). Реже всех так думают люди искусства (6%) и высший менеджмент (7%).

Среди рабочих профессий наиболее престижной, по мнению жителей региона, сейчас является профессия сервисного инженера или инженера-механика (за нее отдал голос каждый третий респондент). На втором месте по престижности среди рабочих профессий – оператор станков с ЧПУ, на третьем – геодезист. Также в топ вошли профессия агронома, прораба, мастера по ремонту и сварщика.

Хотя в целом престиж рабочих и производственников люди оценивают не слишком высоко, 49% все же признают – за последнее десятилетие отношение к таким профессиям изменилось в лучшую сторону. 33% перемен не отметили, и только 24% считают, что быть квалифицированным синим воротничком стало менее престижно, чем десять лет назад.

Среди тех, кто считает, что престиж рабочих профессий вырос, 58% уверены, что это произошло, потому что без таких специалистов невозможно обойтись. 44% видят причину в росте заработных плат, а 41% – в высоком спросе и большом количестве вакансий. Кроме того, отношение к рабочим профессиям изменилось, так как появились широкие возможности для профессионального и финансового роста (27%), а также благодаря современному оборудованию и изменениям в менталитете россиян (так ответили по 24% опрошенных).

В свою очередь те, кто уверен, что трудиться на производстве и быть рабочим сегодня менее престижно, чем в прошлом десятилетии, чаще всего связывают это с низким уровнем оплаты труда (77%). Вторая по частоте причина негативного отношения к рабочим профессиям – тяжелые и «грязные» условия труда (54%), третья – популяризация легкого заработка в интернете (53%). Также 48% скептически настроенных к синим воротничкам респондентов считают, что в этой области нет перспектив для роста карьеры, 25% отмечают влияние негативного образа рабочего, который создают СМИ, а 13% полагают, что таким специалистам сложно трудоустроиться.

Вместе с тем 52% признают, что все дело в предвзятом отношении общества.