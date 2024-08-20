50% армянских коньяков в российских магазинах оказались подделкой

09:17, 20 августа 2024, ПАИ

90% армянских коньяков в российских магазинах оказались небезопасны. К тому же почти половина продукции содержит невиноградные спирты, то есть является подделкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

Исследовались 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Образцы приобретались в магазинах большинства российских федеральных торговых сетей и были переданы на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

«В 177 из них, то есть 89% – 9 из 10 образцов, выявили нарушения. Почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. А спирты виноградного происхождения – это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком. И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации», – говорится в исследовании.

Ассоциация «Антиконтрафакт» обратилась в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Армении, учитывая, что ввозимый груз проходит транзитом через Грузию, и принять меры по ограничению оборота не соответствующей стандартам качества продукции в оптово-розничных сетях.

«Результаты исследований оказались шокирующими. Мы были готовы выявить какое-то количество нарушений, но то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные, – это зашкаливающий показатель. Интересно, что даже если выбрать одну марку и покупать только ее – это вовсе не гарантия того, что тебя не обманут. Образцы одной и той же марки с одной датой розлива могут соответствовать нормам, они же с другой датой розлива вместо виноградного спирта содержат спирты не виноградного происхождения», – констатировала гендиректор ассоциации «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник.