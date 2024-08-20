Рывок вперёд: псковичи могут побороться в конкурсе по искусственному интеллекту

11:39, 20 августа 2024, ПАИ

Применение нейросетей и искусственного интеллекта давно шагнуло в повседневную жизнь. Сферы их использования давно не ограничиваются специализированными направлениями бизнеса или IT: Al используются в планшетах, мобильных телефонах, в пользовательских приложениях. Игнорировать новый технологический рывок невозможно, его нужно использовать – во благо российского общества и экономики. Сбер даёт уникальную возможность быть на гребне этой новой волны.

Тот самый шанс

Международный конкурс по искусственному интеллекту для молодежи AI Challenge от Сбера и Альянса в сфере искусственного интеллекта – как раз про это. Заявочная кампания на конкурс идет полным ходом,

«Участники из России и других стран могут погрузиться в мир науки и технологий, получить новые знания, развить навыки в области искусственного интеллекта. Конкурс интересен и тем, кто умеет работать с AI, и тем ребятам, кто делает первые шаги и только знакомится с технологией», – отмечают организаторы конкурса.

Регистрацию на конкурс можно пройти до 15 сентября, заявки могут подавать молодые люди и девушки до 18 лет. И хоть заявочная кампания продлится еще месяц, откладывать на потом участие в этом масштабном конкурсе не стоит. Это тот самый шанс.

Вот так задача

AI Challenge уже объединил талантливых ребят из 87 регионов, которые соревнуются в решении задач по трем трекам в индивидуальном и командном формате. Конкурсные задания – это реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом.

В конкурсе четыре этапа: квалификационный, основной, полуфинал и финал.

Кстати, сложность заданий зависит от выбранного трека. «Начинающим» достаточно базовых знаний математики и программирования, где ребята до 13 лет включительно могут выбрать одно из пяти заданий.

Задача от СберОбразования, где необходимо разобраться с бинарной классификацией в машинном обучении, чтобы выявить, получит ли студент диплом, пока остается самой популярной для решения. В других задачах участники смогут, например, провести анализ цикла сна, построить модель компьютерного зрения, улучшить простую модель с применением графы знаний и придумать решение для оценки семантической близости изображений и текстов.

В командном треке «Исследователи» нужны базовые навыки в области Data Science для решения сложных бизнес-кейсов в команде. Направление «Инвестиции», которое было подготовлено вместе с победителями AI Challenge 2023 Макаром Бадерко и Семеном Епановым, самое популярное среди участников трека. Командам предлагается построить модель временных рядов, которая валидирует данные MOEX и предсказывает движение котировок на временном промежутке в один час.

Финал на 17 млн

Кроме того, ребята могут разработать модель скоринга подрядчиков, мобильное приложение с моделью компьютерного зрения, построить рекомендательную систему, разработать алгоритм анализа речи для диагностики речевых нарушений и вопросно-ответную систему в виде приложения/бота.

Трек «Креативные» для участников до 17 лет включительно предполагает творческое применение нейросетей и AI-помощников в создании авторского контента. Среди заданий: разработка собственной линейки мерча с авторским принтом, создание музыкальных треков, короткометражных фильмов, креативных видео и 3D-сцен.

18 команд-победителей из трека «Исследователи» в финале разделят призовой фонд в 17 млн рублей. Организаторы пригласят их в Москву на церемонию награждения.

Сбер предоставляет уникальную возможность заявить о себе и получить не просто старт, а мощный рывок в будущую карьеру. Надо воспользоваться.