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Общество

В Пскове начал работу августовский педсовет

Августовское областное педагогическое совещание «Перспективы развития системы образования Псковской области» начало работу в Пскове сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

В Пскове начал работу августовский педсовет. Фото здесь и далее: ПАИ

В рамках мероприятия участники обсудят стратегические направления развития образования в регионе, затронут актуальные вопросы нормативного регулирования в области оценки качества образования, обсудят роль семьи в образовании через призму учебников разных поколений, «Сферума» как ключевого инструмента коммуникаций для системы образования, а также включённость системы образования региона в работу межрегионального учебно-педагогического округа.

Также в течение дня будет работать несколько площадок. В частности, советники директоров по воспитанию обсудят реализацию мероприятий в рамках проведения Года семьи в России.

Кроме того, состоится открытый диалог, посвящённый введению новых учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)», и ряд круглых столов.

В рамках мероприятия также пройдёт областной фестиваль инновационных идей и практик классных руководителей «Воспитание – дело творческое!».

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