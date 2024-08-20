В Пскове начал работу августовский педсовет

10:10, 20 августа 2024, ПАИ

Августовское областное педагогическое совещание «Перспективы развития системы образования Псковской области» начало работу в Пскове сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках мероприятия участники обсудят стратегические направления развития образования в регионе, затронут актуальные вопросы нормативного регулирования в области оценки качества образования, обсудят роль семьи в образовании через призму учебников разных поколений, «Сферума» как ключевого инструмента коммуникаций для системы образования, а также включённость системы образования региона в работу межрегионального учебно-педагогического округа.

Также в течение дня будет работать несколько площадок. В частности, советники директоров по воспитанию обсудят реализацию мероприятий в рамках проведения Года семьи в России.

Кроме того, состоится открытый диалог, посвящённый введению новых учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)», и ряд круглых столов.

В рамках мероприятия также пройдёт областной фестиваль инновационных идей и практик классных руководителей «Воспитание – дело творческое!».