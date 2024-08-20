Латвиец пытался провезти через Псковскую область звуковое оборудование за 2 млн рублей

10:51, 20 августа 2024, ПАИ

Пассажир автобуса из Латвии пытался провезти через МАПП «Шумилкино» в Псковской области звуковое оборудование более чем за 2 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Латвии въезжал на рейсовом автобусе в Россию в качестве пассажира. Среди личных вещей он вез новое звуковое оборудование в металлическом корпусе и комплект кабелей. Вес коробки превышал 18 килограммов.

По данным экспертизы, аппаратура предназначалась для приема и декодирования цифрового аудиосигнала в аналоговый по нескольким протоколам. Рыночная стоимость такого оборудования на европейском рынке превышает два миллиона рублей.

«Так как общая стоимость товара, перемещаемого гражданином Латвии, превышает сумму, эквивалентную 500 евро, то в отношении товара должны быть уплачены таможенные пошлины, налоги в части превышения стоимостной нормы ввоза, и данный товар подлежит таможенному декларированию», – пояснила начальник таможенного поста Светлана Григорьева.

В итоге в отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию).