Финал Кубка Псковской области по футболу пройдёт 18 сентября

11:14, 20 августа 2024, ПАИ

Финал Кубка Псковской области по футболу пройдёт в Великих Луках 18 сентября, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

В полуфинале соревнований «Псков» обыграл псковскую «Стрелу» – 2:1 дома и 3:2 в гостях и вышел в финал. Вторым финалистом стала великолукская команда «Экспресс», которая выиграла у «Невеля» – 4:0 дома и 8:3 в гостях.

Отметим, что эти команды участвовали в финале Кубка Псковской области три года подряд. «Псков» за это время выиграл кубок дважды, а «Экспресс» лишь один раз.

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