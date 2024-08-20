Модернизировать детские лагеря планируют в Псковской области

11:11, 20 августа 2024, ПАИ

Вопрос поэтапной модернизации детских оздоровительных лагерей прорабатывают власти Псковской области. Этот вопрос рассмотрели на совещании, которое провёл губернатор Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Детские оздоровительные лагеря в Псковской области пользуются большой популярностью у населения. Только этим летом в них оздоровятся 12,5 тысячи детей, подчеркнул губернатор и отметил, что многие места размещения морально устарели и требуют системной, планомерной модернизации.

Общая потребность на первоочередные работы составляет 155 млн рублей. В них войдёт капитальный ремонт строений, включая медицинские кабинеты, благоустройство территорий и решение вопросов безопасности, проинформировал председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков и рассказал о профильных федеральных программах, в которых может участвовать Псковская область с учётом софинансирования со стороны региона.