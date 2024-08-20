Михаил Ведерников поручил ускорить работы по реконструкции гдовской больницы

16:10, 20 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ускорить темпы работ по реконструкции Гдовской районной больницы. Сейчас подрядчик отстаёт от графика на три месяца, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в муниципалитет вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и руководителем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко оценили ход работ в гдовской больнице.

На данным момент подрядчик произвёл демонтажные работы, перепланировку, монтаж окон, стяжки, подготовительные работы для выполнения чистой отделки (штукатурка, шпатлёвка), устройство плитки, окрашивание стен третьего этажа, установку санфаянса, монтаж дверных блоков третьего этажа. Также выполнены работы на внутриплощадочных сетях: водопровод, отопление, канализация.

Сейчас на объекте ведутся электромонтажные, сантехнические, отделочные работы, заканчивается отделка лестничной клетки, производится устройство подвесных потолков, произведена окраска стен первого этажа на 70%, облицовка керамической плиткой стен и полов первого, второго, третьего этажей выполнена на 95%, сантехнические приборы установлены на 90%, электроприборы на 70%, подготовлены полы под укладку линолеума. Выполняются работы также на посту скорой медицинской помощи и в гаражах.

На сегодняшний день отставание подрядчика по графику составляет около 90 дней. «Необходимо нарастить количество работающих человек и запараллелить работы. Нужно ускоряться», – поручил губернатор.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» проводится капитальный ремонт поликлиники районной больницы. Здесь уже выполнено устройство системы отопления поликлиники, выполнена наружная окраска здания поликлиники. Подрядчик выполняет облицовку цоколя, отмостку здания, облицовку входного крыльца.

Отметим, реконструкция Гдовской районной больницы осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения».