Из-за сервиса поиска попутчиков 29-летний пскович потерял 110 тысяч рублей

11:48, 20 августа 2024, ПАИ

Из-за сервиса поиска попутчиков 29-летний пскович потерял 110 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек через сервис поиска попутчиков решил забронировать поездку и заранее внести оплату. Неизвестный собеседник прислал псковичу ссылку, по которой он перешел и ввел на сайте данные банковской карты, подтвердив перевод средств кодом из СМС.

УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать цифровую гигиену: при общении с неизвестными лицами не следует переходить по присланным ссылкам, предоставлять персональные данные и коды из СМС-сообщений.

Другой пскович одолжил «другу» 8 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь. В долг мошенник, прикинувшийся другом, попросил в одном из мессенджеров, здесь же он скинул номер своего счёта, на который следовало перевести деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается, выясняются обстоятельства случившегося.