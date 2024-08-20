Кубок и первенство по автомобильному многоборью пройдут в Псковской области

12:13, 20 августа 2024, ПАИ

Четвёртый этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью – спринт-слалом «Кубок Александра Невского» пройдет в Псковском районе на горе Соколихе 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

В Кубке Псковской области примут участие пилоты старше 18 лет и имеющие лицензию пилота РАФ. В первенстве смогут принять участие пилоты от 12 до 17 лет, имеющие лицензию пилота РАФ «Юниор».

Соревнования пройдут в шести категориях: 2WD, 4WD, «Наша классика», «Любительский PRT», «Леди» и «Семейный».

Гонка пройдёт на асфальтированном покрытии протяжённостью километр.

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