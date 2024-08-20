Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут 28 сентября

12:38, 20 августа 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут в центре подготовки велосипедистов 28 сентября, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Награды соревнований разыграют спортсмены в 18 категориях на дистанциях 1, 3, 5, 10, 15 и 20 километров.

Соревнования пройдут в личном зачёте. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки до 27 сентября.

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