Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут 28 сентября
Чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам пройдут в центре подготовки велосипедистов 28 сентября, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.
Награды соревнований разыграют спортсмены в 18 категориях на дистанциях 1, 3, 5, 10, 15 и 20 километров.
Соревнования пройдут в личном зачёте. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.
Организаторы принимают предварительные заявки до 27 сентября.
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