Псковичей и туристов приглашают на экскурсию-приключение по Поганкиным палатам

12:31, 20 августа 2024, ПАИ

21 августа в 15:00 жителей и гостей Пскова приглашают на экскурсию-приключение «Дом, который построил Поганкин». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

В XVII веке в Пскове было построено много каменных палат, но самыми крупными из них были Поганкины. Своими толстыми стенами, маленькими окнами и железными дверями с крепкими засовами они больше напоминали крепость. В палатах было 29 комнат, 119 окон, а лестницы между этажами располагались прямо внутри стен.

Участники экскурсии пройдут «сквозь стену» по внутристенной лестнице, узнают историю семьи Поганкина, услышат легенды и правдивые рассказы о торговой деятельности Сергея Поганкина, посетят экспозицию «Кабинет купца Поганкина».

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66-33-11.