Следователи наградили псковских врачей

12:33, 20 августа 2024, ПАИ

Ведомственные награды вручил медицинским работникам Псковской области заместитель руководителя СУ СК РФ по Псковской области Дмитрий Егоров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального следственного управления.

Медалями «За содействие» наградили главного врача Псковской областной клинической больницы Евгения Панфёрова и главного врача Псковского областного клинического онкологического диспансера Александра Юрова.

Дмитрий Егоров поблагодарил врачей за добросовестную работу и профессионализм, за преданность своему делу и содействие региональному СУ СК РФ по Псковской области.