Следователи наградили псковских врачей
Ведомственные награды вручил медицинским работникам Псковской области заместитель руководителя СУ СК РФ по Псковской области Дмитрий Егоров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального следственного управления.
Медалями «За содействие» наградили главного врача Псковской областной клинической больницы Евгения Панфёрова и главного врача Псковского областного клинического онкологического диспансера Александра Юрова.
Дмитрий Егоров поблагодарил врачей за добросовестную работу и профессионализм, за преданность своему делу и содействие региональному СУ СК РФ по Псковской области.
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