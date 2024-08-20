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Общество

Следователи наградили псковских врачей

Ведомственные награды вручил медицинским работникам Псковской области заместитель руководителя СУ СК РФ по Псковской области Дмитрий Егоров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального следственного управления.

Фото здесь и далее: пресс-службе СУ СК России по Псковской области

Медалями «За содействие» наградили главного врача Псковской областной клинической больницы Евгения Панфёрова и главного врача Псковского областного клинического онкологического диспансера Александра Юрова.

Дмитрий Егоров поблагодарил врачей за добросовестную работу и профессионализм, за преданность своему делу и содействие региональному СУ СК РФ по Псковской области.

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