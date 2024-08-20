Псковская прыгунья в высоту поборется за награды международных соревнований

13:16, 20 августа 2024, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова поборется за награды финала серии «Высота». Соревнования пройдут в Златоусте 23 августа, сообщили ПАИ во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Всего в соревнованиях примут участие 28 прыгунов в высоту и шестовиков из России и Белоруссии. В женской программе прыжков в высоту, которая начнётся в 14:00, выступят восемь спортсменок, в том числе псковичка Наталья Спиридонова, а также олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и двукратная чемпионка России Мария Кочанова.

Ранее Наталья Спиридонова заняла шестое место на чемпионате России в Екатеринбурге, преодолев максимальную высоту 1,86 метра.

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