Велосипедист погиб при столкновении с УАЗом в Псковской области

13:13, 20 августа 2024, ПАИ

Велосипедист погиб при столкновении с УАЗом у деревни Нестрино Порховского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Личность погибшего устанавливается.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.