В России выпустят книгу с создателями легендарных мультиков

13:39, 20 августа 2024, ПАИ

«Союзмультфильм» выпустит книгу шеф-редактора студии, историка анимации, режиссёра и сценариста Сергея Капкова «Легенды студии «Союзмультфильм» 30 августа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

В сборник войдёт 35 авторских интервью с создателями легендарных советских мультфильмов, актёрами озвучки, режиссёрами и художниками. Среди них Олег Табаков («Трое из Простоквашино»), Вячеслав Котёночкин («Ну, погоди!»), Юрий Энтин («Бременские музыканты», «Голубой щенок»), Фёдор Хитрук («Винни Пух», «Фильм, фильм, фильм»), Леонид Шварцман («Чебурашка», «Котёнок по имени Гав»).

Книга будет содержать интервью, воспоминания, монологи, собранные Сергеем Капковым за 25 лет общения с мастерами. Читатели смогут узнать больше о жизни и творческой биографии членов «Союзмультфильма».