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Общество

О недоделках в сквере на Сиреневом бульваре рассказал глава Пскова

Благоустройство сквера на Сиреневом бульваре по нацпроекту «Жильё и городская среда» подходит к концу. Глава Пскова проверил готовность объекта к предстоящей приёмке. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Здесь и далее фото из телеграм-канала Бориса Елкина

По его словам, есть недоделки. Нужно привести в соответствие контракту детский и спортивный комплексы, а также смонтировать недостающие 28 светильников. Их поставка ожидается к концу месяца. «В график подрядчик не укладывается. За срыв сроков ему предстоит заплатить неустойку», – отметил глава города.

«Из позитивного – сквер уже активно используют местные жители. Отдыхают на скамейках, катаются на велосипедах и самокатах, пользуются тренажёрами. На сэкономленные при заключении контракта деньги установили видеонаблюдение. Оформили экспериментальную клумбу из многолетних луговых трав. Подобная есть на площади Героев-Десантников. Посмотрим, приживётся ли в Пскове такой вариант озеленения», – добавил Борис Елкин.

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