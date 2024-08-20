О недоделках в сквере на Сиреневом бульваре рассказал глава Пскова

14:00, 20 августа 2024, ПАИ

Благоустройство сквера на Сиреневом бульваре по нацпроекту «Жильё и городская среда» подходит к концу. Глава Пскова проверил готовность объекта к предстоящей приёмке. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По его словам, есть недоделки. Нужно привести в соответствие контракту детский и спортивный комплексы, а также смонтировать недостающие 28 светильников. Их поставка ожидается к концу месяца. «В график подрядчик не укладывается. За срыв сроков ему предстоит заплатить неустойку», – отметил глава города.

«Из позитивного – сквер уже активно используют местные жители. Отдыхают на скамейках, катаются на велосипедах и самокатах, пользуются тренажёрами. На сэкономленные при заключении контракта деньги установили видеонаблюдение. Оформили экспериментальную клумбу из многолетних луговых трав. Подобная есть на площади Героев-Десантников. Посмотрим, приживётся ли в Пскове такой вариант озеленения», – добавил Борис Елкин.