Об алгоритме проверки репродуктивного здоровья рассказал главврач Островской больницы

15:18, 20 августа 2024, ПАИ

Об алгоритме проверки репродуктивного здоровья рассказал главврач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян в интервью газете «Островские вести».

В Островской больнице диспансеризация граждан проводится ежегодно. С этого года её возможности расширились. Теперь одновременно с прохождением профилактического осмотра женщины и мужчины в возрасте от 18 до 49 лет имеют возможность пройти и диспансеризацию, направленную на оценку их репродуктивного здоровья.

Проходит она в два этапа. На первом пациенты заполняют анкеты и проходят исследования для оценки своего репродуктивного здоровья. На втором же этапе проводится дообследование лиц, у которых были выявлены различные риски.

Во время диспансеризации нередко заболевания обнаруживаются на ранних стадиях, что приводит к своевременному лечению и даже полному выздоровлению пациента, отметил главврач.

«К тому же бесплодие стремительно молодеет, поэтому затягивать с посещением врача не стоит, а начинать профилактические осмотры лучше с молодого возраста», –посоветовал Гайк Хачатрян.

«Всех взрослых островичей, кто ещё не успел пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья, мы приглашаем посетить нашу больницу. Для того, чтобы проверить своё здоровье, следует обратиться в отделение профилактики, где вы сможете заполнить анкету и сдать все необходимые анализы. Сейчас это можно сделать максимально комфортно, не потратив много времени на ожидание и очереди. Ведь летом, в сезон дач и отпусков, в отделении профилактики нет очередей», – отметил врач.

Диспансеризацию репродуктивного здоровья можно пройти во всех районах Псковской области. Для этого необходимо обратиться в поликлинику.