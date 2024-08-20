Псковичи переходят на смартфоны с большим объёмом памяти

15:39, 20 августа 2024, ПАИ

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объёму памяти. Интерес к гаджетам на 256 Гб и 512 Гб вырос в январе–июле текущего года в три и четыре раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными смартфонами на 256 Гб стали Tecno, а на 128 Гб – Realme, свидетельствуют данные объединённой розничной сети «Мегафона» и Yota.

Жители Пскова стали чаще присматриваться к смартфонам с большим объёмом встроенной памяти. Устройства на 256 Гб показали в январе–июле 2024 года впечатляющую динамику: продажи выросли на 230% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако настоящий взрыв интереса наблюдается к моделям с памятью на 512 Гб: рост составил целых 350%. При этом гаджеты на 128 Гб показали рост на 23%.

Тем не менее, именно объём памяти на 128 Гб сегодня является самым ходовым, смартфоны с таким накопителем занимают наибольшую долю в продажах – их выбирает каждый второй житель Пскова. Больше четверти владельцев смартфонов (26%) уже перешла на 256 Гб, а третье место пока сохраняется за 64 Гб: такого объёма памяти достаточно 21% покупателей. Годом ранее топ-3 выглядел иначе: накопитель на 128 Гб также был лидером, а вот второе и третье места были за 64 Гб и 32 Гб соответственно.

Самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объёмом памяти 32 Гб стал Xiaomi – на него приходится 78% всех смартфонов с аналогичным размером накопителя, проданных в январе–июле 2024 года. 40% всех смартфонов на 64 Гб пришлось на Realme, он же лидирует в объёме памяти на 128 Гб, занимая здесь 22%. Среди накопителей на 256 Гб безоговорочными лидерами стали смартфоны Tecno: на них пришлось 25% всех смартфонов с таким объёмом памяти.

Тренд на увеличение объёма накопителя в смартфоне будет нарастать. При этом объёмы памяти в размере 128 Гб и ниже продолжают занимать существенную долю в продажах, имея своего потребителя. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.

«Рост популярности большого объёма памяти в смартфонах интересное и в то же время закономерное явление. У нас с каждым годом становится всё больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве – соответственно, увеличивается и вес каждого файла. Пользователи привыкают к всё большему объёму накопителя – мы видим это по динамике продаж смартфонов на 256 и 512 Гб. В ближайшие годы с ростом предложения на рынке можно будет ожидать и повышения интереса к телефонам с памятью в один терабайт», – заявил директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов.

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