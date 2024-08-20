Посвящённую СССР 1950–1960-х годов экскурсию-променад «Счастье в деталях» организуют в Изборске

16:26, 20 августа 2024, ПАИ

23 августа в 16:00 в Изборске впервые организуют экскурсию-променад «Счастье в деталях». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Вместе с историком Натальей Никитиной участники экскурсии прогуляются по выставке «Образы счастья», перенесутся в эпоху СССР 1950–1960-х годов и через детали картин познакомятся с модой, бытом, особенностями системы образования и других сфер жизни.

«Экскурсия такого формата пройдёт в Изборске впервые. Это уникальная возможность не просто рассмотреть картины, но и погрузиться в атмосферу запечатлённых счастливых моментов», – добавили в музее.