Посвящённую СССР 1950–1960-х годов экскурсию-променад «Счастье в деталях» организуют в Изборске
23 августа в 16:00 в Изборске впервые организуют экскурсию-променад «Счастье в деталях». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Вместе с историком Натальей Никитиной участники экскурсии прогуляются по выставке «Образы счастья», перенесутся в эпоху СССР 1950–1960-х годов и через детали картин познакомятся с модой, бытом, особенностями системы образования и других сфер жизни.
«Экскурсия такого формата пройдёт в Изборске впервые. Это уникальная возможность не просто рассмотреть картины, но и погрузиться в атмосферу запечатлённых счастливых моментов», – добавили в музее.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 августа 2024
Образовательные учреждения Псковского района успешно прошли приёмку к новому учебному году