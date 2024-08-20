Антитело против всех штаммов коронавируса обнаружили учёные

16:44, 20 августа 2024, ПАИ

Антитело, которое может обеспечить защиту от коронавируса SARS-CoV-2, обнаружили учёные. Результаты опубликованы в журнале Science.

В ходе исследований выяснилось, что антитело СV3-25 воздействует на определённый участок шиповидного белка вируса, который неизменен у различных штаммов. Так, антитело становится способным блокировать процесс инфицирования клеток даже у мутировавших вирусов.

Учёные использовали теоретические модели для анализа структуры белка. С помощью моделирования исследователи смогли определить уязвимую часть шиповидного белка, на которую и будет нацелено антитело.

По словам специалистов, антитело CV3-25 может стать важным элементом при создании вакцины, защищающей организм от различных штаммов SARS-CoV-2.