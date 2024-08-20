Антитело против всех штаммов коронавируса обнаружили учёные
Антитело, которое может обеспечить защиту от коронавируса SARS-CoV-2, обнаружили учёные. Результаты опубликованы в журнале Science.
В ходе исследований выяснилось, что антитело СV3-25 воздействует на определённый участок шиповидного белка вируса, который неизменен у различных штаммов. Так, антитело становится способным блокировать процесс инфицирования клеток даже у мутировавших вирусов.
Учёные использовали теоретические модели для анализа структуры белка. С помощью моделирования исследователи смогли определить уязвимую часть шиповидного белка, на которую и будет нацелено антитело.
По словам специалистов, антитело CV3-25 может стать важным элементом при создании вакцины, защищающей организм от различных штаммов SARS-CoV-2.
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