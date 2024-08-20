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Общество

Псковские школьники могут принять участие в акции в честь 950-летия Торопца

С 29 августа по 16 сентября пройдёт Всероссийская акция «Торопец. Возрождение русской культуры», приуроченная к празднованию 950-летия первого упоминания этого города в летописи. Школьники со всей России смогут принять участие в акции в двух номинациях: «Я – экскурсовод» и «Культурный маршрут по Торопцу», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участия в номинации «Я – экскурсовод» нужно записать видеоролик с рассказом об одном из объектов культурного наследия Торопца. После чего оставить заявку в личном кабинете на сайте Культурадляшкольников.РФ со ссылкой на видеоролик на Яндекс.диске.

Участники номинации «Культурный маршрут по Торопцу» должны будут создать свой маршрут по объектам культурного наследия города. Для этого при подаче заявки нужно подготовить презентацию и загрузить ее в формате PDF в своих личных кабинетах на сайте Культурадляшкольников.РФ.

По итогам акции члены жюри выберут 30 работ-победителей, которые будут опубликованы на сайте «Культура для школьников».

Напомним, что с 1719 года Торопец входил в Великолуцкую провинцию Петербургской губернии, с 1727 года был в Великолуцкой провинции Новгородской губернии, а в 1777 году получил статус уездного города Псковской губернии. Теперь Торопец относится к Тверской области.

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