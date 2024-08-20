Четыре улицы отремонтировали в Опочке

17:20, 20 августа 2024, ПАИ

Работы по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования на улицах Сущёвской, 1 Мая, Строителей и Отрадной в Опочке успешно завершены, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Новый асфальт, укреплённые обочины и отремонтированные съезды обеспечат комфортное и безопасное передвижение, подчеркнул глава округа.

Контроль за качеством работ осуществляет компания ООО «Стройконтроль». «Ремонт дорог в нашем городе продолжается, чтобы сделать передвижение ещё комфортнее и безопаснее», – заключил Юрий Ильин.