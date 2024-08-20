Учёные не рекомендуют смотреть короткие видеоролики

17:31, 20 августа 2024, ПАИ

Просмотр коротких видео на платформах TikTok и YouTube может усилить чувство скуки из-за быстрого переключения внимания. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Experimental Psychology: General.

Специалисты из университета Торонто-Скарборо провели онлайн-исследование, по результатам которого стало ясно, что быстрое переключение роликов усиливает скуку у испытуемого больше, чем когда он лишён этой возможности. 159 участников эксперимента рассказали, что испытывали скуку, когда им давали на выбор несколько пятиминутных видеороликов, между которыми можно было переключаться, чем просмотр одного десятиминутного видео.

Эксперты рекомендует смотреть более длинные ролики внимательнее и не злоупотреблять возможностью быстрого переключения или пропуска видео. Погружение в одно видео чаще приводит к наслаждению от просмотра, чем быстрое перелистывание роликов, отметили учёные.