Автопробег пройдёт в Пскове в День флага России

18:01, 20 августа 2024, ПАИ

Автопробег в честь Дня Государственного флага России и в поддержку участников СВО пройдёт в Пскове 22 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Колонна стартует в 12:00 от памятника воинам-десантникам шестой роты 104-го парашютно-десантного полка в Черёхе. До монумента «Ледовое побоище» участники проедут через главные улицы Пскова. Завершится автопробег в Выбутах.

В мероприятии примут участие около 150 человек. Протяжённость маршрута составит около 70 километров.

Для жителей и гостей города также будут работать тематические площадки с 12:00 до 19:00 на площади Ленина.