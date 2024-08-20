Автопробег пройдёт в Пскове в День флага России
Автопробег в честь Дня Государственного флага России и в поддержку участников СВО пройдёт в Пскове 22 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Колонна стартует в 12:00 от памятника воинам-десантникам шестой роты 104-го парашютно-десантного полка в Черёхе. До монумента «Ледовое побоище» участники проедут через главные улицы Пскова. Завершится автопробег в Выбутах.
В мероприятии примут участие около 150 человек. Протяжённость маршрута составит около 70 километров.
Для жителей и гостей города также будут работать тематические площадки с 12:00 до 19:00 на площади Ленина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 августа 2024
Образовательные учреждения Псковского района успешно прошли приёмку к новому учебному году