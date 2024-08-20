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Общество

Глава Пскова поздравил горводоканал с 90-летием

Глава Пскова Борис Елкин поздравил муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» с 90-летием.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Одно из старейших предприятий города Пскова – горводоканал – отмечает 90-летие. Это не только значимая веха в истории предприятия, но и важное событие для всего города», – написал глава города в своём Telegram-канале.

Секрет долголетия горводоканала – в кадровом потенциале, семейных династиях и традициях, подчеркнул глава Пскова. «Сегодня на предприятии трудится более 600 преданных своему делу профессионалов. В круглосуточном режиме они поддерживают бесперебойную работу сотен километров водопроводных и канализационных систем», – уточнил он.

На протяжении девяти десятилетий горводоканал обеспечивает город главным ресурсом – водой. А это жизнь, здоровье и комфорт каждого жителя. При этом предприятие выполняет свою миссию с особым вниманием к экологии и устойчивому развитию, подчеркнул Борис Елкин.

«Искренне поздравляю коллектив горводоканала и его руководителя Константина Васильевича Болотина с этой юбилейной датой и выражаю благодарность за преданность делу и высокий профессионализм, упорство и трудолюбие. От всей души желаю вам здоровья, процветания и новых достижений! Ваша работа играет ключевую роль в жизни нашего любимого Пскова», – заключил глава Пскова.

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