Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

​95-летний юбилей отмечает жительница Пушкиногорья Тамара Матвеева

95-летний юбилей отмечает жительница деревни Слёзы (Велейская волость) Пушкиногорского района Тамара Матвеева сегодня, 20 августа. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

​​95-летний юбилей отмечает жительница Пушкиногорья Тамара Матвеева. Фото: газета «Пушкинский край»

Юбиляршу поздравили глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, заместитель главы администрации Пушкиногорского района Ирина Серова, глава администрации Велейской волости Светлана Алексеева.

Оксана Филиппова пожелала имениннице крепкого здоровья, бодрости духа и всего наилучшего и по традиции вручила ей поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации Пушкиногорского района.

Тамара Матвеева родилась в 1929 году в Красноярском крае. Её родители Григорий Иванович и Мария Ивановна в 1924 году уехали из деревни Слёзы в Сибирь, а в Пушкиногорье остались родители отца. Позднее отец Тамары Григорьевны с женой и четырьмя детьми вернулся на родину. Она окончила 4 класса Велейской школы. Дальше учиться не пришлось – началась Великая Отечественная война. Она хорошо помнит, с каким страшным рёвом кружили фашистские самолёты, как селяне прятались от немцев в подвалах.

Всю свою жизнь она проработала в колхозе «Смена», сначала в полеводческой бригаде, а перед уходом на пенсию – в свинарнике в деревне Слёзы. Судьбу свою нашла здесь же, замуж вышла за односельчанина.

За многолетний добросовестный труд женщина награждена многочисленными почётными грамотами и медалями. В июле 1986 года Тамара Матвеева от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Псковской области, Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 августа 2024

Певица Ёлка станет участницей празднования 80-летия Псковской области
20 августа 2024

Образовательные учреждения Псковского района успешно прошли приёмку к новому учебному году
20 августа 2024

Ученье – свет: августовский педсовет в Пскове
20 августа 2024

​95-летний юбилей отмечает жительница Пушкиногорья Тамара Матвеева
20 августа 2024

Запуск авиасообщения с Мурманском прорабатывается в правительстве Псковской области
20 августа 2024

Глава Пскова поздравил горводоканал с 90-летием
20 августа 2024

Псковский губернатор обсудил с новым митрополитом предстоящее взаимодействие
20 августа 2024

Банановый апокалипсис: популярный в России продукт может исчезнуть

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...