​95-летний юбилей отмечает жительница Пушкиногорья Тамара Матвеева

18:32, 20 августа 2024, ПАИ

95-летний юбилей отмечает жительница деревни Слёзы (Велейская волость) Пушкиногорского района Тамара Матвеева сегодня, 20 августа. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Юбиляршу поздравили глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, заместитель главы администрации Пушкиногорского района Ирина Серова, глава администрации Велейской волости Светлана Алексеева.

Оксана Филиппова пожелала имениннице крепкого здоровья, бодрости духа и всего наилучшего и по традиции вручила ей поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации Пушкиногорского района.



Тамара Матвеева родилась в 1929 году в Красноярском крае. Её родители Григорий Иванович и Мария Ивановна в 1924 году уехали из деревни Слёзы в Сибирь, а в Пушкиногорье остались родители отца. Позднее отец Тамары Григорьевны с женой и четырьмя детьми вернулся на родину. Она окончила 4 класса Велейской школы. Дальше учиться не пришлось – началась Великая Отечественная война. Она хорошо помнит, с каким страшным рёвом кружили фашистские самолёты, как селяне прятались от немцев в подвалах.

Всю свою жизнь она проработала в колхозе «Смена», сначала в полеводческой бригаде, а перед уходом на пенсию – в свинарнике в деревне Слёзы. Судьбу свою нашла здесь же, замуж вышла за односельчанина.

За многолетний добросовестный труд женщина награждена многочисленными почётными грамотами и медалями. В июле 1986 года Тамара Матвеева от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Псковской области, Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».