Выставка «Наши традиции» откроется в Пскове 26 августа

18:51, 20 августа 2024, ПАИ

Выставка «Наши традиции», приуроченная к празднованию 80-летия Псковской области, откроется в Пскове 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

На выставке гости смогут увидеть артефакты из регионального реестра объектов нематериально-культурного наследия Псковской области. Это печорские дянки, шелонские традиции плетения из болотных трав, дновские веретёна, традиции псковских кузнецов и другое.

В день открытия выставки вход свободный. Начало мероприятия в 17:00.