Выставка «Наши традиции» откроется в Пскове 26 августа
Выставка «Наши традиции», приуроченная к празднованию 80-летия Псковской области, откроется в Пскове 26 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
На выставке гости смогут увидеть артефакты из регионального реестра объектов нематериально-культурного наследия Псковской области. Это печорские дянки, шелонские традиции плетения из болотных трав, дновские веретёна, традиции псковских кузнецов и другое.
В день открытия выставки вход свободный. Начало мероприятия в 17:00.
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