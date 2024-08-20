Женщина госпитализирована после столкновения двух автомобилей в Пскове
Столкновение двух автомобилей произошло на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове сегодня, 20 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадала пассажирка 1970 года рождения. Она госпитализирована в медицинское учреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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