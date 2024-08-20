Женщина госпитализирована после столкновения двух автомобилей в Пскове

19:18, 20 августа 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове сегодня, 20 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала пассажирка 1970 года рождения. Она госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.