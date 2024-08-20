Образовательные учреждения Псковского района успешно прошли приёмку к новому учебному году

19:43, 20 августа 2024, ПАИ

Для подготовки школ и детских садов Псковского района к 1 сентября из бюджета Псковского района выделена рекордная сумма – 61 миллион рублей. Средства направлены на необходимые ремонтные работы, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Комиссия, в состав которой вошли представители управления образования и муниципальной власти, руководители учреждений, родительского комитета, сотрудники надзорных органов, проверили готовность школ и детских садов к началу учебного года.

«Комиссионная проверка охватила все ключевые аспекты, включая: состояние зданий и территорий, готовность учебных помещений, пищеблоков, санитарное и противопожарное состояние, безопасность, а также охрану труда. Руководители образовательных учреждений выполнили все предписания государственных служб, проведя необходимые ремонтные работы и обеспечив соответствие гигиеническим требованиям условий обучения. Благодарю администрации учебных учреждений за проделанную работу», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Комиссия подтвердила готовность образовательных учреждений Псковского района к новому учебному году 2024-2025.