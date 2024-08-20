Трёхлетний ребёнок госпитализирован после падения в водоём в Стругах Красных
Трёхлетний ребёнок упал в водоём на улице Кузнечной в Стругах Красных. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, ребёнок играл рядом с прудом.
Прибывшие медики реанимировали ребёнка и госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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