Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Трёхлетний ребёнок госпитализирован после падения в водоём в Стругах Красных

Трёхлетний ребёнок упал в водоём на улице Кузнечной в Стругах Красных. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Трёхлетний ребенок госпитализирован после падения в водоём в Стругах Красных. Фото здесь и далее: ПАИ

По предварительным данным, ребёнок играл рядом с прудом.

Прибывшие медики реанимировали ребёнка и госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 августа 2024

Ещё один случай опрокидывания автомобиля произошёл в Пскове
20 августа 2024

Трёхлетний ребёнок госпитализирован после падения в водоём в Стругах Красных
20 августа 2024

Женщина госпитализирована после столкновения двух автомобилей в Пскове
20 августа 2024

Велосипедист погиб при столкновении с УАЗом в Псковской области
20 августа 2024

Латвиец пытался провезти через Псковскую область звуковое оборудование за 2 млн рублей
20 августа 2024

Мотоциклист погиб в ДТП в Бежаницах
19 августа 2024

Пьяный водитель вылетел в кювет в Печорском муниципальном округе
19 августа 2024

Три человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...