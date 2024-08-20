Трёхлетний ребёнок госпитализирован после падения в водоём в Стругах Красных

20:31, 20 августа 2024, ПАИ

Трёхлетний ребёнок упал в водоём на улице Кузнечной в Стругах Красных. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, ребёнок играл рядом с прудом.

Прибывшие медики реанимировали ребёнка и госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.