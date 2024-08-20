Ещё один случай опрокидывания автомобиля произошёл в Пскове

20:57, 20 августа 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей произошло у дома №113 на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП попали автомобили Kia и Skoda. После чего последний опрокинулся. Участники ДТП от медпомощи отказались.

Напомним, ранее, 13 августа, в Пскове в результате тройного ДТП на Рижском проспекте также произошло опрокидывание автомобиля.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.