Ещё один случай опрокидывания автомобиля произошёл в Пскове
Столкновение двух автомобилей произошло у дома №113 на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В ДТП попали автомобили Kia и Skoda. После чего последний опрокинулся. Участники ДТП от медпомощи отказались.
Напомним, ранее, 13 августа, в Пскове в результате тройного ДТП на Рижском проспекте также произошло опрокидывание автомобиля.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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