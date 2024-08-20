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Общество

Подросток ​из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся

14-летний подросток из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся. С 16 августа его местонахождение неизвестно, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.

14-летний подросток из деревни Неелово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области

Приметы подростка: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы, коротка стрижка.

Был одет в зелёную толстовку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, белые кроссовки.

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