Подросток из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся
14-летний подросток из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся. С 16 августа его местонахождение неизвестно, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.
Приметы подростка: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы, коротка стрижка.
Был одет в зелёную толстовку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, белые кроссовки.
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