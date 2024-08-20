Подросток ​из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся

21:19, 20 августа 2024, ПАИ

14-летний подросток из деревни Неёлово-2 Псковского района ушёл из дома и не вернулся. С 16 августа его местонахождение неизвестно, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.

Приметы подростка: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы, коротка стрижка.

Был одет в зелёную толстовку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, белые кроссовки.