Обучение членов участковых избирательных комиссий состоялось в Бежаницком районе

22:01, 20 августа 2024, ПАИ

Руководство избирательной комиссии Псковской области встретилось с членами территориальной и участковых избирательных комиссий в Бежаницком районе для проведения обучения. Об этом пишет районная газета «Сельская новь» со ссылкой на ТИК Бежаницкого района.

На встрече основное внимание уделили вопросам организации и проведения голосования в течение трёх дней, работе со списками избирателей, организации видеонаблюдения и взаимодействия с наблюдателями, хранению избирательной документации, работе с сейф-пакетами и обеспечению их сохранности, организации подсчета голосов и установления итогов голосования.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев, приветствуя присутствующих на обучении, пожелал собравшимся плодотворной работы, успехов и удачи в организации и проведении выборов депутатов Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва.